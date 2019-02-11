شكرا لقرائتكم دورتموند يواجه توتنهام بدون رويس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يفتقد فريق بوروسيا دورتموند الألماني، لخدمات نجم الفريق، ماركو رويس، خلال مباراته المرتقبة الأربعاء أمام توتنهام هوتسبير، في ذهاب دور الـ16 من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وأعلن دورتموند عن غياب ماركو رويس بسبب إصابة رويس في الفخذ تعرض لها مؤخرا، قبل المباراة التى تجمعهما على ملعب "ويمبلي".

ونجح المهاجم صاحب الـ29 عاما فى تسجيل 17 هدفا وصناعة 11 آخرين خلال 27 مباراة في مختلف المسابقات هذا الموسم.