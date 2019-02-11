شكرا لقرائتكم أخبار مانشستر يونايتد اليوم الاثنين 11 / 2 / 2019 سولشاير مستمر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر مالكو نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي تعيين المدرب النرويجي أولي جونار سولشاير مدربًا دائمًا لمان يونايتد خلال الفترة المقبلة طبقًا لما ذكرته تقارير صحفية.

وقالت صحيفة "صن" الإنجليزية أن سولشاير تقابل مع أفرام جلازر أحد مُلاك مانشستر يونايتد عقب الفوز على فولهام في الدوري الإنجليزي لإخباره بقرار مجلس إدارة النادي الجديد.

وأضافت أن الإعلان عن تعيين سولشاير بشكل دائم كمدرب لمانشستر يونايتد سيتأجل حتى صيف العام الجاري.

ويذكر أن سولشاير حقق نتائج أكثر من رائعة خلال شهر ونصف مع مانشستر يونايتد حيث قاد الشياطين الحمر للفوز في 10 مباريات من أصل 11 لقاء خاضوه حتى الآن.

وكان سولشاير تولى تدريب مانشستر يونايتد في ديسمبر الماضي خلفًا للبرتغالي جوزيه مورينيو.

نشرت الصفحة الرسمية لنادي مانشستر يونايتد الانجليزي صور لتدريب الفريق الأخير قبل مواجهة باريس سان جيرمان غدا الثلاثاء في ذهاب دور الـ16 لبطولة دوري أبطال أوروبا.