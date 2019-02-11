شكرا لقرائتكم محمد صلاح ينتقد حرب جماهير الأهلى والزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انتقد الفرعون المصرى محمد صلاح لاعب ليفربول الانجليزي حالة التنافر والحرب المعلنة بين جماهير قطبى الكرة المصرية الأهلى والزمالك خلال الفترة الماضية. وقال اللاعب عبر حسابه الرسمى على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "مش قادر أصدق أني كل ما أدخل تويتر ألاقي أكبر جمهورين في الوطن العربي بيشتموا بعض طول الوقت... هي خلاص حياتنا بقينا نصحى الصبح نشوف هنشتم بعض ازاي؟". وشهدت الفترة الماضية نشوب أزمة بين جماهير الناديين نتيجة شدة المنافسة ببطولة الدورى الممتاز والاتهامات المتبادلة بين مجالس إدارة القطبين.

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