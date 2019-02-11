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شكرا لقرائتكم أخبار ميسى اليوم الاثنين 11 / 2 / 2019 4 حلول لترضية البرغوث ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل تحوم شكوك كبيرة حول مستقبل ارنستو فالفيردي المدير الفني الحالي لفريق برشلونة حول استمراره مع البرسا في الموسم المقبل 2020-2021.
ذكر موقع دون بالون الإسباني، أن فالفيردي قد يواجه بعض الانتقادات في الفترة المقبلة خاصة بعد سقوط الفريق في فخ تعادل فالنسيا وبيلباو على التوالي في الليجا واقتراب الريال الغريم التقليدي من تقليص الفارق مع برشلونة المتصدر.
واضاف الموقع، أن النتائج السيئة وتراجع المستوي فتحت سيل الانتقادات على فالفيردي والذي قد يواجه شبح الإقالة حال خسارة الدوري أو عدم الفوز بدوري الأبطال.
وتابع الموقع، أن ليونيل ميسي رشح 4 مدربين لبرشلونة للتعاقد مع واحد منهم حال رحيل فالفيردي عن الفريق، الأول هو كيكي ستين المدير الفني لفريق ريال بيتيس والذي يشبه أسلوب لعب جوارديولا مع السيتي كما أنه يقدم نتائج رائعة مع بيتيس في الموسم الحالي.
المدرب الثاني هو الفرنسي لوران بلان مدرب باريس سان جيرمان السابق ويملك خبرة كبيرة ولعب مع الفريق من قبل، أما المدرب الثالث هو فيليب كوكو مدرب ايندهوفن الهولندي ولاعب برشلونة السابق يمر بفترة جيدة في الدوري الهولندي ولكن هل بإمكانه تدريب فريق ملئ بالنجوم
الاسم الاخير هو رونالد كومان مدرب المنتخب الهولندي لديه خبرة كبيرة في أوروبا ولكن مسألة رحيله عن المنتخب متوقفه بعد نهاية بطولة اليورو 2020.
برشلونة يخطف صفقة ريال مدريد
أفادت تقارير صحفية ألمانية اليوم بأن برشلونة توصل لاتفاق مع الصربي لوكا يوفيتش نجم آينتراخت فرانكفورت لضمه خلال الانتقالات الشتوية المقبلة.
وكشفت صحيفة فرانكفورتر زيتونج الألمانية بأن إدارة برشلونة تواصلت مع يوفيتش ووكيل أعماله وكذلك المقربين منه وأقنعوه بارتداء قميص البلوجرانا في الموسم المقبل.
ويلعب لوكا يوفيتش البالغ من العمر 21 عاما في آينتراخت فرانكفورت هذا الموسم على سبيل الإعارة من بنفيكا البرتغالي الذي وضع شرطا في عقده يتيح لفرانكفورت تفعيل الشراء النهائي للاعب بنهاية الموسم.
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