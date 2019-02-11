شكرا لقرائتكم خبر عن خالد مرتجي يبحث مع سفير مصر بتنزانيا ترتيبات دخول الجماهير مباراة "سيمبا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ناقش المهندس خالد مرتجى عضو مجلس إدارة النادى الأهلى ورئيس بعثة الفريق فى تنزانيا مع محمد جابر أبو الوفا سفير مصر فى تنزانيا إجراءات دخول الفريق مباراة سيمبا غدًا وكذلك الجالية المصرية والبعثة الإعلامية المُرافقة للأهلي.

ويلتقى الأهلى مع سيمبا فى الثالثة من عصر غدٍ الثلاثاء، بتوقيت القاهرة الرابعة بتوقيت تنزانيا على الملعب الوطنى فى العاصمة التنزانية دار السلام فى الجولة الرابعة لدور الثمانية بدورى أبطال أفريقيا.

ويحرص المهندس خالد مرتجى على تذليل كل العقبات أمام بعثة الأهلى وعقد جلسات مُستمرة مع أفراد الجهاز الفنى لمعرفة طلباتهم وفتح خطوط اتصال وعقد أكثر من جلسة مع السفير محمد جابر أبو الوفا وأحمد الغول سكرتير أول السفارة لمناقشة عدة ترتيبان خاصة بالرحلة وبمباراة الغد.

وناقش مرتجى مع السفير كيفية دخول الجالية المصرية المتواجدة فى تنزانيا المباراة وكذلك تأمينها بعدما تم الاتفاق على دخولها بـ"جواز السفر" مثلما حدث فى لقاء الجولة الثالثة ببرج العرب مع جماهير سيمبا.

ويثق رئيس بعثة الاهلى فى قدرة لاعبى الفريق على تجاوز محطة "سيمبا" غدًا من أجل الصعود "فلكيًا" لدور الثمانية لاستكمال رحلة الفوز ببطولة أفريقيا.



خالد مرتجى مع سمير عدلى وماهر عبد العزيز



خالد مرتجى مع طبيب الأهلى



خالد مرتجى



مرتجى بجوار السفير المصرى اثناء مران الأهلى الاخير



مرتجى مع السفير المصرى فى تنزانيا



مرتجى مع سفير مصر فى تنزانيا وسمير عدلي



مرتجى مع سيد عبد الحفيظ



مرتجى مع محمد يوسف