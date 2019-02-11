شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الإثنين 11/2/2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الإثنين 11/2/2019، العديد من الأخبار الرياضية المهمة التي جاء في مقدمتها اختتام فريق الكرة بالأهلى استعداداته للقاء سيمبا التنزانى، حيث خاض مرانه الأخير على الملعب الذى يستضيف مباراته غدًا أمام الفريق المضيف، فى حين أنه خاض مرانه أمس الأحد على ملعب جيم خانا القريب من فندق الإقامة.

صور.. الأهلى يختتم استعداداته لمواجهة سيمبا فى تنزانيا

اختتم فريق الكرة بالأهلى استعداداته للقاء سيمبا التنزانى، حيث خاض مرانه الأخير على الملعب الذى يستضيف مباراته غدا أمام الفريق المضيف، فى حين أنه خاض مرانه أمس الأحد على ملعب جيم خانا القريب من فندق الإقامة.

طرح مسئولو نادى الزمالك، تذاكر مباراة الفريق الأول ضد نصر حسين داى الجزائرى، والمقرر لها التاسعة مساء يوم الأربعاء، فى الجولة الثانية لدور المجموعات لكأس الكونفدرالية الأفريقية باستاد برج العرب.

عقد أمير مرتضى منصور، المشرف العام على فريق الكرة بنادى الزمالك، جلسة مع الثنائى يوسف أوباما والدولى التونسى فرجانى ساسى، لمعرفة الأسباب التى أدت للمشادة بينهما فى مباراة النجوم.

قام مسئولو الإسماعيلى بذبح عجل اليوم، وذلك احتفالاً بعودة الفريق للمشاركة ضمن منافسات بطولة دورى أبطال أفريقيا بنسختها الجارية.

رسميًا.. اتحاد الكرة يخطر النجوم بنقل مواجهة الإسماعيلى ومنع الجماهير

أرسل اتحاد الكرة، خطابًا رسميًا لمسئولي نادي النجوم، يخطرهم بنقل مواجهة الإسماعيلى المقرر لها، الرابعة عصر السبت المقبل ضمن منافسات الجولة 22 من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

فى أول رد فعل على ما أعلنه النائب فرج عامر رئيس نادى سموحة عن إبلاغه من قبل وزير الشباب والرياضة بأن دورى هذا الموسم فى طريقه لـ الإلغاء لصعوبة استكماله فى ظل المؤجلات وقلة الملاعب وعدم وجود وقت لاختيار ممثلى مصر فى البطولات القارية

جلسة خاصة بين لاسارتى والطبيب فى تنزانيا للاطمئنان على مستشفى الأهلى

حرص الأورجويانى مارتن لاسارتى المدير الفنى للأهلى على عقد جلسة سريعة قبل بداية مران اليوم بالعاصمة التنزانية دار السلام مع الدكتور خالد محمود طبيب الفريق من أجل الاطمئنان على أحوال اللاعبين من الناحية الطبية.

يطير إيهاب لهيطة، مدير المنتخب الوطنى، إلى نيجيريا غدًا الثلاثاء، لإنهاء ترتيبات ودية الفريقين، المقرر لها يوم 26 مارس المقبل.

قررت لجنة المسابقات باتحاد الكرة، برئاسة عامر حسين، تغريم ناديى الأهلى والزمالك 45 ألف جنيه بسبب هتافات جماهيرهما المسيئة فى مباراتى حرس الحدود والنجوم.