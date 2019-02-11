كاميرا سوبر كورة ترصد موقفا طريفا لرمضان صبحي في تنزانيا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - موقف طريف أقدم عليه رمضان صبحي لاعب الأهلي خلال مران الفريق اليوم الإثنين، بالعاصمة التنزانية دار السلام.
وخاض الأهلي مرانه الأخير عصر اليوم على الملعب الوطني بالعاصمة التنزانية دار السلام استعدادًا لمواجهة سيمبا في الثالثة من عصر غدٍ، الثلاثاء، بتوقيت القاهرة الرابعة بتوقيت تنزانيا في الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.
لمعرفة الموقف الذى تعرض له رمضان صبحى أضغط هنا:
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