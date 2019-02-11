شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي بالأزرق وسيمبا بالأحمر في مواجهة دار السلام بدوري الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أسفر الاجتماع الفنى لمباراة الأهلى وسيمبا التنزانى على ارتداء الأهلى للزى الأزرق بينما يرتدى حارس مرمى الأهلى الزى الأصفر الكامل فى حين يرتدى فريق سيمبا الزى الأحمر الكامل على أن يرتدى حارس مرماه اللون الرمادي.

وعقد الاجتماع مساء اليوم الإثنين فى أحد الفنادق بالعاصمة التنزانية دار السلام، وحضره من الأهلى كل من خالد مرتجى عضو مجلس الإدارة ورئيس البعثة الفريق الأول لكرة القدم فى تنزانيا وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة وسمير عدلى المدير الإدارى وماهر عبد العزيز إدارة الفريق فى وجود ممثل لنادى سيمبا التنزانى ومندوبى الاتحاد الأفريقي.

ويلتقى الأهلى مع سيمبا التنزانى غدًا الثلاثاء ضمن مباريات الجولة الرابعة بدور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا.