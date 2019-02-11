محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة: تقرر ارتداء الأهلي لقميصه البديل الجديد أمام سيمبا التنزاني غدًا الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الرابعة لدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا. وأسفر الاجتماع الفني للمباراة عن ارتداء سيمبا لقميصه الأساسي باللون الأحمر، بينما سيظهر الأهلي بالزي البديل لأول مرة منذ تعاقده مع شركة "أمبرو" الإنجليزية. ويلتقي الأهلي مع سيمبا في الثالثة عصر الثلاثاء على الملعب الوطني بالعاصمة التنزانية دار السلام. جدير بالذكر أن المارد الأحمر يحتل صدارة المجموعة الرابعة برصيد 7 نقاط، بعد الفوز على كل من فيتا كلوب الكونجولي وسيمبا، وتعادله مع شبيبة الساورة الجزائري.

كانت هذه تفاصيل خبر لأول مرة.. الأهلي يظهر بـ"الأزرق" أمام سيمبا (صورة) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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