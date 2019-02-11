شباب قسنطينة مندهش من عودة الإسماعيلي لدوري الأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - ( د ب أ):

أعرب مسؤول في نادي شباب قسنطينة الجزائري عن اندهاشه لقرار الاتحاد الافريقي لكرة القدم " كاف" برفع العقوبة عن نادي الاسماعيلي المصري، واعادته إلى مسابقة دوري الأبطال.

كان كاف اعلن أمس الأحد قبول الالتماس الذي تقدم به الاسماعيلي، وتبعا لذلك تقرر اعادته إلى مسابقة دوري أبطال أفريقيا لينافس مجددا ضمن المجموعة الثالثة.

وقال طارق عرامة المدير الاداري لنادي شباب قسنطينة في تصريح للإذاعة الجزائرية اليوم الاثنين " قرار الاتحاد الافريقي فاجأنا. هو دليل قاطع على سياسة الكيل بمكيالين. الاسماعيلي طعن في قرار استبعاده من مسابقة دوري أبطال أفريقيا والكاف قرر إعادته إلى المنافسة، ما علينا إلا الامتثال لهذا القرار".

وناشد عرامة، رابطة دوري المحترفين الجزائري بضرورة مساعدة فريقه، خاصة وانه مقبل على جدول مباريات مزدحم.

وتابع " اطلب من رابطة الدوري الجزائري أن تساعد فريق شباب قسنطينة لأنه يمثل الجزائر، خاصة وأن الفريق مجبر على لعب عدة مباريات في وقت قصير جدا".

وجدد عرامة التأكيد على أن فريق شباب قسنطينة يستهدف بلوغ دور الثمانية لدوري أبطال افريقيا، مشيرا إلى ان الفوز على الاسماعيلي والنادي الافريقي يضمن لفريقه تحقيق هذا الهدف.

ولم يحدد الاتحاد الافريقي بعد موعد مباراتي شباب قسنطينة مع الاسماعيلي، غير أن عرامة المح إلى امكانية اقامة مباراة الجولة الثالثة يوم 24 فبراير الحالي، و مباراة الجولة الرابعة يوم 3 مارس المقبل.

يشار أن شباب قسنطينة يتصدر المجموعة الثالثة بست نقاط، متقدما بثلاث نقاط عن مازيمبي الكونغولي الذي يتقدم بفارق الأهداف على الافريقي التونسي، فيما يتذيل الاسماعيلي المجموعة بلا رصيد.