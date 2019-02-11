موعد مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني والقنوات الناقلة

يحل النادي الأهلي، عصر غدا الثلاثاء ضيفا على على نظيره سيمبا التنزاني، في إطار منافسات الجولة الرابعة للمجموعة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم في نسخته الاستثنائية 2019. وتنطلق المباراة في تمام الثالثة عصرا على الملعب الوطني بدار السلام، معقل الفريق التنزاني، وسيدير اللقاء تحكيميا السوداني محمود علي محمود، وسيتم بث اللقاء عبر قناة بي ان سبورت 2 بتعليق المصري علي محمد علي. ويأتي المارد الأحمر في صدارة المجموعة برصيد سبع نقاط، بينما يحتل سيمبا المركز الثالث برصيد ثلاث نقاط.

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