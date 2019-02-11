بروسيا دورتموند يسافر لندن دون نجمه

سافر بروسيا دورتموند الألماني، اليوم الإثنين، إلى لندن لخوض مواجهة ذهاب دور 16 لدوري الأبطال أمام توتنهام الإنجليزي، دون قائده ماركو ريوس، ووسط حالة معنوية سيئة عقب ثلاث مباريات متتالية لم يعرف فيها طعم الفوز.
ويعاني ريوس هداف الفريق هذا الموسم من إصابة في الفخذ وغاب عن مباراة الفريق الأخيرة في الدوري أمام هوفنهايم والتي انتهت بالتعادل 3-3.
ولم يتمكن دورتموند في مباراتيه الأخيرتين من استغلال تقدمه في النتيجة، بل وأنه أمام هوفنهايم كان متقدماً 3-0، قبل أن يعادل الأخير النتيجة.
وتعرض دورتموند للإقصاء في كأس ألمانيا بركلات الترجيح أمام فيردر بريمن، أما في الدوري فرغم تصدره للمسابقة، إلا أن الفارق مع بايرن ميونخ تضاءل إلى 7 نقاط.
وتعرض الفريق خلال الأسبوع الأخير لحدث غريب، وهو أن نزلة برد أصابت عدداً كبيراً من اللاعبين، بل والمدرب.
وكان لاعب الفريق أكسيل فيتسيل قال عقب مباراة هوفنهايم: “علينا العودة لدرب الانتصارات في أقرب وقت ممكن.. كل الفرق تمر بمرحلة مثل هذه، علينا التحلي بالتركيز وامتلاك عقلية إيجابية”.
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