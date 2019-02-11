أبطال أوروبا: روما يعول على الواعد زانيولو لفك عقدة بورتو

يعول روما الإيطالي على لاعب وسطه المهاجم الواعد نيكولو زانيولو (19 عاماً)، لفك عقدته أمام بورتو البرتغالي، عندما يستضيفه غداً الثلاثاء على الملعب الأولمبي في العاصمة بذهاب دور 16 لمسابقة دوري أبطال أوروبا.

التقى الفريقان 4 مرات قارياً، ففاز الفريق البرتغالي مرتين، وتعادلا مرتين.

يعتبر زانيولو أكثر الظواهر غير المتوقعة في كرة القدم الإيطالية، حيث انتقل إلى صفوف فريق العاصمة الصيف الماضي في إطار صفقة انتقال لاعب وسط الأخير الدولي البلجيكي راديا ناينغولان إلى إنتر ميلان، لكنه حرق المراحل بسرعة ليفرض نفسه في سن 19 كأحد أبرز المواهب الواعدة في “الكالتشيو”.

مراوغة، تمويه جسدي، وتمويه جسدي آخر تلاعب من خلالها بمدافع ساسوولو جانمركو فيراري، وحارس مرماه أندريا كونسيلي وطرحهما أرضاً، وتابع الكرة ساقطة ببرودة أعصاب داخل المرمى الخالي فألهب حماس جماهير ملعب “الأولمبيكو” التي بدأت ترى لمسة أسطورتها فرانشيسكو توتي في أسلوب لعب تسانيولو.

وكان زانيولو شبه مجهول سابقاً، وبرز اسمه لأول مرة عندما انتقل ناينغولان إلى إنتر ميلان، كانت قيمة عقد تسانيولو وقتها 4.5 ملايين يورو، وأضيف إلى الصفقة في آخر لحظة حتى تكون الظروف المالية لرحيل الدولي البلجيكي أكثر قبولا لدى فريق العاصمة.