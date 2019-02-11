محمد صلاح: شيكابالا تعرض للظلم في الزمالك

يرى محمد صلاح مدرب الزمالك السابق، أن محمود عبد الرازق شيكابالا تعرض للظلم في أكثر من مرة خلال تواجده داخل جدران النادي الأبيض.
وقال صلاح في تصريحات إذاعية "مشكلةشيكابالا الرئيسية هي إنه سريع الغضب، ويريد دائمًا أن يشارك في المباريات، حتى إذا كان ذلك ضد رغبة الجهاز الفني".
واستكمل :"محمد حلمي ظلم شيكابالا عندما رفض مشاركته في ديربي الأهلي والزمالك عندما فاز الأول بهدفي مؤمن زكريا واجاي".
وأردف: "حلمي رفض قيامه بإجراء عمليات الإحماء، ولكنه رفض، وذلك لرغبته في أن يبدأ المباراة مباشرة وليس المشاركة كبديل".
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