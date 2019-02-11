محمد صلاح وليونيل ميسي كتب : أحمد البادي تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو مسربا لإعلان إحدي شركات المياه الغازية يظهر فيه نجمنا المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي برفقة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب ليونيل ميسي لاعب برشلونة الإسباني. وظهر الثنائي صلاح وميسي في الاعلان الجديد وهما يستعرضان مهارتهما بالكرة . الجدير بالذكر أن هذه هي الحملة الدعائية الثانية التي يشارك فيها محمد صلاح في غضون أيام قليلة، عند ظهوره في إعلان حملة ترويجية لإحدي شركات البريد العالمية والتي لاقت نجاحا ً كبيراً . شاهد الاعلان ..

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. استعراض كروي لـ محمد صلاح وليونيل ميسي في حملة إعلانية جديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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