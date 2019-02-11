شاهد.. قاسم باشا يخسر بثلاثية في الدوري التركي بمشاركة تريزيجيه

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خسر فريق قاسم باشا الذي يلعب بصفوفه محمود تريزيجيه أمام نظيره أنقرة جوتشو بثلاثية نظيفة، في اللقاء الذي أقيم اليوم الاثنين، ضمن الجولة الـ21 من الدوري التركيالممتاز.
سجل أهداف أنقرة جوتشو كل من ديفر أورجيل وهادي ساكو وإيلهان بارلاك في الدقائق 33،46،86 على التوالي.
وشارك محمود تريزيجيه من بداية اللقاء لكنه لم يستطع إنقاذ فريقه من الهزيمة الثقيلة خارج ملعبه.
الجدير بالذكر أن قاسم باشا يحتل المركز الثامن برصيد 29 نقطة بترتيب الدوري التركي، فيما يأتي أنقرة جوتشو في المركز الخامس عشر برصيد 23 نقطة.
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