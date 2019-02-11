رسميًا: يوفنتوس يعلن التعاقد مع رامسي لاعب أرسنال

ارون رامسي لاعب ارسنال

كتب - محمد معتز صلاح الدين:

أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي عن التوقيع مع الويلزي أرون رامسي لاعب وسط أرسنال بشكل رسمي على أن ينضم للفريق في الصيف المقبل. وأنتقل

رامسي إلى اليوفي في صفقة انتقال حر، بعدما تبقى في عقده مع أرسنال ٦ أشهر ويحق لهالتوقيع لأي لفريق.

وكانت قد أشارت التقارير الصحفية ظهر اليوم، أن رامزي قد وقع لفريق يوفنتوس، براتب ٤٠٠ ألف يورو أسبوعيًا، ليدخل اللاعب ضمن قائمة أعلى ١٠ رواتب لاعبين في كرة القدم.