نجم الزمالك السابق يوضح حقيقة تدخل مرتضى منصور في التشكيل

مرتضى منصور كتب - عادل ابو الفضل كشف محمد صلاح نجم ومدرب الزمالك الأسبق، عن حقيقة تدخل مرتضى منصور رئيس النادي الأبيض في تشكيل الفريق خلال المباريات. وقال صلاح في تصريحات إذاعية "أؤكد للمرة المليون أن رئيس الزمالك لم يتدخل في تشكيل الفريق، خاصة خلال فترة تواجدي بالجهاز الفني". وأردف :"المستشار مرتضى منصور لديه اعتقاد دائم أن الفريق لابد أن يعتمد على اثنين من المهاجمين، ولكنه لم يتحدث معي عن إشراك لاعب بعينه حينما كنت ضمن الجهاز الفني ".

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