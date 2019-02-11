الأهلي يواجه سيمبا بالزي الأزرق في دوري أبطال أفريقيا غداً

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عقد الاجتماع الفني لمباراة الأهلي وسيمبا التنزاني، مساء اليوم، الاثنين، في أحد الفنادق بالعاصمة التنزانية، دار السلام.
وحضر الاجتماع الفني من النادي الأهلي كلٌ من: خالد مرتجي، عضو مجلس الإدارة، ورئيس بعثة الفريق الأول لكرة القدم فيتنزانيا، وسيد عبد الحفيظ، مدير الكرة، وسمير عدلي، المدير الإداري، وماهر عبد العزيز، إداري الفريق، وفي وجود ممثل لنادي سيمبا التنزاني ومندوبي الاتحاد الإفريقي.
وتم الاتفاق خلال الاجتماع الفني على ارتداء الأهلي للزي الأزرق الكامل، بينما يرتدي حارس مرمى الأهلي الزي الأصفر الكامل، في حين يرتدي فريق سيمبا الزي الأحمر الكامل، على أن يرتدي حارس مرماه اللون الرمادي.
ويلتقي الأهلي مع سيمبا التنزاني، غدًا الثلاثاء، ضمن مباريات الجولة الرابعة بدور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.
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