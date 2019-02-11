رياضة | مدرب الزمالك السابق: باكيتا أفضل أجنبي عاونته داخل الأبيض

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدرب الزمالك السابق: باكيتا أفضل أجنبي عاونته داخل الأبيض والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يرى محمد صلاح مدرب الزمالك السابق، أن باكيتا هو المدرب الأفضل الذي عاونه داخل جدران الاأيض.

وقال صلاح في تصريحاته لبرنامج في الاستاد الذي يقدمه الإعلامي كريم خطاب عبر اذاعة نجوم اف ام :" باكيتا أفضل مدرب أجنبي عاونته داخل الزمالك، مدرب مميز للغايه، وإذا كان استمر كان سيحقق الفارق، أما عن المدرب المصري الأفضل كان ميدو".

وأضاف:" أيمن حفني لاعب غير مكتمل، لا يجيد التعامل مع المدرب الأجنبي، ولكنه يتعامل مع المدرب المصري بشكل أفضل".

وتطرق للحديث عن افضل لاعب دربه قائلا :" طارق حامد أفضل من دربته، هناك لاعبين لا يفضلون التدريب صباحا، على عكس حامد الذي دائما مايكون متواجد أي وقت".

واختتم كلماته بالحديث عن عمر جابر قائلا :" اذكى لاعب في مصر داخل الملعب، يجيد اللعب في أكثر من مكان بشكل رائع، وهذا يعطي لمدربه حلول كثيرة".