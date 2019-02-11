رياضة | ليون يحدد 40 مليون يورو للاستغناء عن نجمه لبرشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ليون يحدد 40 مليون يورو للاستغناء عن نجمه لبرشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت تقارير صحفية إسبانية بأن ليون الفرنسي حدد سعر بيع الظهير الإيسر ميندي لبرشلونة بعد رغبة واضحة من البلوجرانا للتعاقد مع اللاعب في الصيف المقبل.

وأفادت صحيفة سبورت الإسبانية بأن إدارة ليون حددت سعر بيع ميندي بمبلغ يتراوح ما بين 35 إلى 40 مليون يورو للاستغناء عن خدمات اللاعب.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن برشلونة سيواجه منافسة شرسة وقوية مع باريس سان جيرمان والذي دخل هو الآخر في الصفقة في الساعات الماضية.

وكشفت الصحيفة الإسبانية بأن برشلونة ينوي التعاقد مع ظهير إيسر مميز في الصيف المقبل ليكون بديلا للظهير الحالي جوردي ألبا والذي لا يزال يتفاوض مع النادي على تمديد عقده.