رياضة | بث مباشر| مباريات اليوم الثلاثاء 12/ 2/ 2019| الأهلي وسيمبا| مانشستر يونايتد وباريس| النصر والأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بث مباشر| مباريات اليوم الثلاثاء 12/ 2/ 2019| الأهلي وسيمبا| مانشستر يونايتد وباريس| النصر والأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سيكون عشاق الساحرة المستديرة حول العالم على موعد من مباريات من العيار الثقيل اليوم الثلاثاء والموافق 12/ 2/ 2019 حيثُ ستبدأ مواجهات دور الـ16 من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

كما يشهد اليوم مباريات قوية في دوري أبطال أفريقيا بالجولة الرابعة من دور المجموعات حيثُ يلتقي النادي الأهلي مع سيمبا التنزاني في الثالثة عصر الثلاثاء.