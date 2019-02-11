رياضة | محمد صلاح: جروس غير من شكل الزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محمد صلاح: جروس غير من شكل الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد محمد صلاح مدرب الزمالك السابق، أن هناك أشخاص كانو لا يرغبون في وجوده داخل جدران الابيض.

وقال صلاح في تصريحاته لبرنامج في الاستاد الذي يقدمه الإعلامي كريم خطاب عبر اذاعة نجوم إف إم : "فيه ناس استكترت عليا وجودي في نادي الزمالك".

وأضاف : "استكتروا الفرص اللي باخدها وكان نفسها تيجي مكاني، ودا حصل فعلا".

وتطرق للحديث عن جروس المدير الفني للزمالك :" استطاع ان يصل باللاعبين لمستوى جيد وغير من أداء بعضهم".

وأكمل قائلًا :" استطاع أن يوظف بعض اللاعبين من جديد وعمل على تطوير إمكانياتهم وهذا الأمر واضح على أداء كلا من كهربا وساسي ومحمود علاء واوباما وعبد الله جمعة".