رياضة | حوار - يوسف الجبالي: وقعت لجراسهوبرز السويسري لأن الأهلي "مش عايزني".. و"ماعنديش" مانع ألعب في الزمالك بشرط!

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حوار - يوسف الجبالي: وقعت لجراسهوبرز السويسري لأن الأهلي "مش عايزني".. و"ماعنديش" مانع ألعب في الزمالك بشرط! والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

-بحلم أكون محمد صلاح جديد "علشان كده" اخترت الدوري السويسري

-فرصة اللعب في الفريق الأول بالأهلي صعبة لأن مركزي "مليان" لاعيبه

-الأهلي لا يقتل المواهب مثلما يقال واسألوا رمضان صبحي ونيدفيد وناصر ماهر

-لو الأهلي احتاجني في أي وقت تحت أمره وها ارجع من الاحتراف علشانه

-تم تصعيدي للفريق الأول مع كارتيرون مرة واحدة وقال "لا يصلح"

-مافيش مستحيل مع الأهلي وقادر على الفوز بالدوري

-دوري أبطال إفريقيا هذه المرة في الجزيرة بعد الصفقات القوية

-أبو تريكة مثلي الأعلى محلياً وبيكهام عالمياً ونفسي ألعب في ريال مدريد

في السابع عشر من إبريل الماضي، قام المهندس عدلي القيعي مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، بزيارة إلى نادي الشمس، نجح خلالها في الاتفاق مع مسئوليه على انضمام يوسف الجبالي لصفوف القلعة الحمراء.

ومع قدوم يوم الثامن من مايو الماضي، أعلن النادي الأهلي رسميا تعاقده مع الجبالي لمدة موسم على سبيل الإعارة مع إمكانية الشراء، ليصبح لاعبا في صفوف النادي الأحمر، لكنه انضم لتدريبات فريق الشباب مواليد 1997.

ونجح الجبالي في فرض نفسه بتشكيل فريق الشباب بقيادة عادل عبد الرحمن وساهم معه في تحقيق الانتصارات وتصدر دوري الجمهورية دون أي هزيمة، ثم تم تصعيده للمشاركة مع الفريق الأول في التدريبات الجماعية لمرة واحدة خلال تولي الفرنسي باتريس كارتيرون مهمة تدريب الفريق الأحمر لكن المفاجأة أن المدرب الذي قاد الأهلي لنهائي دوري أبطال إفريقيا أكد بأن الجبالي لا يصلح للعب مع الفريق الأول.

وبعدما مضى أكثر من نصف على إعارته إلى الأهلي قرر "الجبالي" التوقيع على عقود انضمامه إلى نادي جراسهوبرز زيوريخ السويسري للانضمام إليه بداية من الصيف المقبل، بعد الاتفاق على كافة تفاصيل العقد مع ناديه الشمس.

"الخليج 365 الرياضي" حرص على إجراء هذا الحوار مع لاعب شباب الأهلي الحالي، والمنتقل لصفوف جراسهوبرز السويسري بداية من الصيف المقبل، وهذا نص الحوار :-

في البداية.. لماذا قررت الرحيل عن الأهلي؟

لأن النادي لا يريدني "مش عايزني" فقررت خوض تجربة الاحتراف لأن حلم أي لاعب كرة قدم هو الاحتراف، وأتمنى أن يُكتب لي التوفيق.

كلامك هذا يؤكد بأنك لم تشارك قبل ذلك مع الفريق الأول؟

شاركت في التدريبات مرة واحدة فقط خلال تولي باتريس كارتيرون تدريب الأهلي وذلك خلال بطولة كأس العالم التي أقيمت مؤخرا في روسيا، لكنه قال عني "لا أصلح".

ولماذا اخترت الاحتراف في الدوري السويسري؟

بكل بساط محمد صلاح ومحمد النني عندما انتقلا من المقاولون العرب قررا اختيار الدوري السويسري ليكون بوابتهم للاحتراف في أكبر الأندية العالمية، وحاليا صلاح يلعب في ليفربول والنني في أرسنال وأنا أسعى لكي أكون مثلهم في المستقبل إن شاء الله.

وهل ترى بأنك قادر على تحقيق ذلك؟

إن شاء الله قادر على ذلك وأفضل كما أنني لم أختار نادي "عادي" بل قمت باختيار الأهلي ولكن في سويسرا، وأتمنى أن أحقق حلمي بالانتقال إلى أكبر الأندية.

وهل كان لديك عروض أخرى من أندية أوروبية؟

بالفعل كان لدي عرضا من نادي فينورد الهولندي ولودوجوريدتس البلغاري لكني فضلت سويسرا.

وماذا عن العروض من أندية الدوري المصري؟

لم أتلقى أي عرض من أي نادي مصري فكل العروض التي جائتني من أوروبا.

بكل صراحة.. لو تلقيت عرضا من نادي الزمالك فما هو موقفك؟

سأوافق بالطبع لو الأهلي "مش عايزني".

لماذا قمت بالتوقيع على عقود انتقالك إلى النادي السويسري مبكرا رغم أن هناك وقتا أمامك لإثبات نفسك للجهاز الفني لفريق الكرة الأول بالأهلي؟

المؤشرات في بقائي بالأهلي صعبة للغاية لأن مركزي "مليان" لاعيبة ومن المستحيل الحصول على فرصة.

وهل لو عرض عليك الأهلي البقاء فيه وعدم الاحتراف ما ردك؟

سأوافق على الفور حلمي منذ أن كنت صغيرا أن أكون لاعبا في الأهلي لكن لو لن يحدث فالاختراف خطوة رائعة بكل تأكيد.

متى بدأ المفاوضات مع نادي جراسهوبرز؟

منذ ٤ سنوات قضيت هناك فترة معايشة، وأبلغوني بأنني لا زلت بحاجة إلى التطوير كما أبلغوني بأنهم سيتابعونني في مصر كما قاموا بإرسال كشاف لمشاهدتي، وعندما تابعني مع الأهلي قرر النادي شرائي.

وكم مدة تعاقدك معه؟

لمدة 4 مواسم بداية من الصيف المقبل.

هناك نغمة تقول بأن الأهلي يتقل المواهب ولا يعتمد على قطاع الناشئين ويبني فريقه من خلال الصفقات الخارجية؟

ليس صحيحا بالمرة وانظروا لرمضان صبحي وكريم نيدفيد وناصر ماهر فهم من أبناء الأهلي.

من وجهة نظرك كام لاعب من فريق شباب الأهلي 1977 يستحق التواجد في الفريق الأول؟

بدون مبالغة جميع اللاعبين, بدليل أننا لم نخسر أي مباراة ونقدم نتائج مميزة للغاية في بطولة الجمهورية.

ننتقل إلى جزئية أخرى.. كيف يرى الجبالي فرصة الأهلي في الفوز بالدوري هذا الموسم؟

الأهلي قادر على الفوز باللقب رغم فارق التاريخ، لأن معه لا يوجد متسحيل والتاريخ يؤكد كلامي.

وبالنسبة لبطولة دوري أبطال إفريقيا.. ما هي توقعاتك لها هذه النسخة؟

البطولة ستكون في الجزيرة إن شاء الله بعدما أبرم النادي عدة صفقات قوية في يناير، قادرة مع المجموعة المتواجدة على التتويج باللقب.

في النهاية ما هي أحلامك مع كرة القدم؟ ومن هو مثلك الأعلى محليا وعالميا؟ والنادي الذي تتمنى اللعب فيه؟

أحلم بأن أكون محمد صلاح جديد، أما مثلي الأعلى محليا فهو محمد أبو تريكة وعالميا ديفيد بيكهام، أما النادي الذي أتمنى التواجد فيه (ريال مدريد).