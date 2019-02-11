شكرا لقرائتكم خبر عن بمشاركة الثنائي المصري.. قاسم باشا يواصل السقوط بالدوري التركي والان مع التفاصيل

الخليج 365- خسر قاسم باشا من انقرة غوجو، بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعتهم ضمن منافسات الجولة 21 من الدوري التركي.

شهدت المباراة مشاركة الثنائي المصري محمود حسن تريزيجيه وكريم حافظ نجمي فريق قاسم باشا، حيث تواجد تريزيجيه من بداية المباراة، بينما شارك كريم حافظ كبديل في الدقيقة 76 من عمر المواجهة.

تقدم أنقرة غوجو عن طريق ديفير أورجيل في الدقيقة 33، قبل أن يضيف ساكو الهدف الثاني في الدقيقة 46، وقبل نهائية المباراة ببضعة دقائق تمكن بارلاك من أحراز الهدف الثالث في الدقيقة 86 من عمر اللقاء.

وبذلك تعرض قاسم باشا للهزيمة الرابعة على التوالي، بعدما خسر في أخر 3 مباريات بالدوري التركي.

تجمد رصيد قاسم باشا عند النقطة 29 في المركز الثامن، بينما ارتفع رصيد أنقرة غوجو للنقطة 23 في المركز الخامس عشر.