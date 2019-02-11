رسميا.. رحيل بيتزي عن المنتخب السعودي

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تحرير:علي الزيني ١١ فبراير ٢٠١٩ - ٠٥:٠٢ م
أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن رحيل الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي، وعدم الاستمرار مديرًا فنيا للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم، وذلك بعد التقارير الفنية التي رفعتها اللجنة الفنية بالاتحاد إلى مجلس الإدارة، بعد نهاية عقده مع الأخضر، جاء ذلك خلال بيان نشره مجلس إدارة الاتحاد رسميا قال فيه: "قرر الاتحاد السعودي لكرة القدم عدم تجديد عقد المدير الفني للمنتخب الأول خوان أنطونيو بيتزي، وذلك بعد الاطلاع على التقارير التي رفعتها اللجنة الفنية في الاتحاد".
وأضاف "اعتمد مجلس الإدارة في اجتماعه الذي عقد اليوم الإثنين في مقر الاتحاد بالرياض إسناد مهمة تقديم دراسة لاختيار المدير الفني الجديد إلى اللجنة الفنية في الاتحاد وفقا لمعايير تتوافق مع حاجة المنتخب في المرحلة المقبلة". واختتم "واستعرض المجلس نظام الحوكمة والهيكل التنظيمي ومهام ومسؤوليات اللجان الدائمة
وأضاف "اعتمد مجلس الإدارة في اجتماعه الذي عقد اليوم الإثنين في مقر الاتحاد بالرياض إسناد مهمة تقديم دراسة لاختيار المدير الفني الجديد إلى اللجنة الفنية في الاتحاد وفقا لمعايير تتوافق مع حاجة المنتخب في المرحلة المقبلة".
واختتم "واستعرض المجلس نظام الحوكمة والهيكل التنظيمي ومهام ومسؤوليات اللجان الدائمة والفضائيات وآليات العمل فيها، وذلك لرفع مستوى الكفاءة وجودة الأداء في عملها".
وكان بيتزي قد تولى تدريب منتخب السعودية في نوفمبر عام 2017 خلفا لإدجاردو باوزا المدرب السابق، وقاد الأخضر في 20 مباراة بكل المسابقات فاز في 6 مواجهات وتعادل في 4 وخسر 10.
وودع المنتخب السعودي بطولة كأس العالم من دور المجموعات تحت قيادة الأرجنتيني، وودع بطولة كأس آسيا التي أقيمت مؤخرًا في الإمارات من دور الـ16، بالخسارة أمام منتخب اليابان بهدفين نظيفين.
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