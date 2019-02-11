انت الان تتابع مدرب اليونايتد يتحدث عن مواجهة باريس وتطبيق «الفار» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:علي الزيني ١١ فبراير ٢٠١٩ - ٠٦:٢٦ م

يرى أولي جونار سولسكاير، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد، أن فريق باريس سان جيرمان تطور في السنوات الأخيرة، مشيدًا بتجربة فريق العاصمة، قبل مواجهة الفريقين، غدًا الثلاثاء، على ملعب أولد ترافورد، ضمن مواجهات ذهاب ثمن نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا، قائلًا خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم الإثنين قبل المواجهة المرتقبة: "سنواجه فرقًا كبيرة خلال المباريات القادمة، وعلينا التركيز في هذه المواجهة، وعدم النظر إلى الآخرين وإلا سنفقد تركيزنا في جميع اللقاءات".

وواصل: "من الرائع رؤية تطور باريس سان جيرمان، لقد لعبت أمامهم في مولده عام 1995.. تطورهم كان مذهلًا، لديهم مجموعة من أفضل اللاعبين في العالم، وبوفون أحد أفضل حراس المرمى، وامبابي ونيمار". وعن بقائه مع اليونايتد في الموسم المقبل، أجاب سولسكاير: "هناك الكثير من الطرق التي يمكنك بها أن تسأل هذه الأسئلة..