انت الان تتابع مارسيلو يفجر مفاجأة عن رحيل رونالدو إلى يوفينتوس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

١١ فبراير ٢٠١٩ - ٠٤:٠٢ م

فجر البرازيلي مارسيلو دا سيلفا ظهير أيسر فريق ريال مدريد، مفاجأة تتعلق برحيل النجم كريستيانو رونالدو، عن النادي الملكي، إلى يوفينتوس الإيطالي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية. وكشف البرازيلي، في حوار مع قناة "Esporte Interativo"، اليوم الإثنين، أنه كان يعلم برحيل كريستيانو رونالدو، عن صفوف الريال، حيث أخبره زميله بقرار الرحيل خلال المران الأخير، قبل نهائي بطولة دوري الأبطال، الموسم الماضي، أمام ليفربول الإنجليزي والذي حسمه الريال لصالحه بنتيجة 3-1.

وقال مارسيلو في تصريحاته للقناة: "يا إلهي.. كنا نتدرب من أجل المباراة النهائية أمام ليفربول وقال لي رونالدو: سأرحل". وعن سبب نفيه في وقت سابق علمه بقرار رونالدو بالرحيل، قال النجم البرازيلي مارسيلو: "كان علي أن أكذب". وأوضح مارسيلو، أن يوفنتوس، الذي انتقل إليه رونالدو، كان يرغب في ضمه هو أيضًا خلال