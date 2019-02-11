«الليجا» يشتعل

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ريال مدريد ينتعش بعد تعادل برشلونة أمام أتلتيك بيلباو.. وفالفيردى: فريقى سيحقق اللقب

وضع نادى برشلونة نفسه فى مأزق كروى كبير بتعادله، أمس الأول، مع منافسه أتلتيك بيلباو فى الدورى الإسبانى «الليجا»، مواصلا نزيف النقاط فى هذه البطولة، للمباراة الثانية على التوالى.

كان الفريق الكاتالونى سقط فى فخ التعادل الإيجابى أمام ضيفه فالنسيا 2-2 السبت الماضى، لتشتعل المنافسة على اللقب مجددا بعدما تقلص الفارق من 10 إلى 6 نقاط بينه وبين ريال، الذى عاد بفوز ثمين من أرض جاره أتلتيكو مدريد 3-1.

وبهذا التعادل رفع برشلونة رصيده للنقطة 51 فى صدارة ترتيب الليجا، ويرفع أتلتيك بيلباو رصيده إلى 27 نقطة فى المركز الثالث عشر، ويأتى الريال وصيفا برصيد 45 نقطة.

أكدت وسائل الإعلام الإسبانية أن تفريط برشلونة فى النقاط مباراة تلو الأخرى، سمح لغريمه التاريخى ريال مدريد بتقليص الفارق بينهما وتضييق الخناق على متصدر الليجا حتى الآن.

قالت صحيفة «ماركا»، برشلونة فرط فى مباراتيه الأخيرتين فى الليجا فى 4 نقاط، ليتراجع الفارق مع ريال مدريد إلى 6 نقاط، ويأتى هذا فى الوقت الذى يستعد فيه النادى الكتالونى لمواجهة جدول مزدحم بالمباريات المهمة والمصيرية فى مسيرته هذا الموسم فى جميع البطولات.

أكدت الصحيفة أن السقوط المتكرر لبرشلونة ينعش طموحات ريال مدريد الذى ظهر بشكل مغاير تماما خلال مباراة الكلاسيكو الأخيرة بين الفريقين فى ذهاب نصف نهائى كأس ملك إسبانيا.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن برشلونة يدفع ثمن إصراره على عدم التنازل عن الصراع على لقب بطولة كأس ملك إسبانيا، الأمر الذى أشار إليه لويس سواريز فى تصريحاته عقب مباراة الأمس الأول، عندما قال «نلعب الكثير من المباريات».

وعنونت صحيفة «موندو ديبورتيفو»، غلافها «تير شتيجن البطل». وقالت: «حارس البارسا يمنع الفريق من تلقى الهزيمة أمام أتلتيك بيلباو المنظم على ملعب سان ماميس، مباراة ممتازة من ليونيل ميسى».

أكد إرنستو فالفيردى، المدير الفنى لفريق برشلونة، أن البارسا سيحقق لقب الليجا هذا الموسم، رغم التعادل السلبى بدون أهداف ضد أتلتيك بيلباو، ضمن منافسات الجولة الـ23، فى معقل الأخير «سان ماميس».

وقال فالفيردى: «مباراة أتلتيك بيلباو كانت قوية، ولم يكن لدينا الكثير من الوضوح فى الشوط الأول، وكنا نظن أن المباراة ستكون أكثر إيقاعًا، وبيلباو قاموا بالضغط العالى، لكننا وصلنا إلى منطقتهم وفى الشوط الثانى كنا أفضل».

يلتقى برشلونة، السبت المقبل، مع بلد الوليد فى الدورى الإسبانى، ثم يواجه ليون الفرنسى فى ثمن نهائى دورى أبطال أوروبا، قبل أن يعود مرة أخرى لمنافسات الليجا ومواجهة إشبيلية على ملعب الأخير، ثم يلاقى ريال مدريد مرتين فى غضون أيام قليلة، إحداها فى إياب نصف نهائى كأس الملك، والأخرى فى الدورى الإسبانى.

وتابع البرازيلى فيليبى كوتينيو بدوره عروضه المخيبة، ولم يقدم بديله الفرنسى عثمان ديمبيلى الإضافة المأمولة بعد دخوله فى الدقيقة 75.

وكان أتلتيك بلباو الطرف الأفضل فى بداية المباراة وكاد يفتتح التسجيل مبكرا بتسديدة قوية للمدافع ميكل بالنثياغا من خارج المنطقة مرت بجوار القائم الأيسر.

وانقذ تير شتيغن مرماه من هدف محقق بابعاده كرة قوية لميكل سوسايتنا من خارج المنطقة إلى ركنية، وأخرى أكروباتية لراوول غارسيا من مسافة قريبة على دفعتين.

وكان أول تهديد للفريق الكاتالونى عندما سدد ميسى كرة قوية بيسراه من خارج المنطقة أبعدها الحارس هيريرين إلى ركنية. وأهدر راؤول جارسيا فرصة ذهبية لافتتاح التسجيل عندما تهيأت أمامه كرة أمام المرمى فسددها قوية بجوار القائم الأيمن.

وضغط برشلونة نسبيا مطلع الشوط الثانى لكن دون خطورة، وكاد البديل ميكل سان خوسيه يفعلها من تسديدة قوية من خارج المنطقة مرت بجوار القائم الأيمن لتير شتيجن.

وتابع الحارس الألمانى تألقه وتصدى لتسديدة قوية لوليامس من مسافة قريبة، ثم تصدى لتسديدة قوية للاعب ذاته من داخل المنطقة.