يوفنتوس يحصل على توقيع رامسي براتب خرافي

كشفت تقارير صحفية إنجليزية، عن أن نادي يوفنتوس الإيطالي، حصل على توقيع النجم الويلزي آرون رامسي، حيث سيتعاقد معه رسميًا في الصيف المقبل بعد رحيله عن أرسنال.

ورفض رامسي كل محاولات أرسنال لتجديد عقده مع الفريق الذي سينتهي الصيف المقبل، حيث سيحق له الرحيل مجانًا بعد انتهاء الموسم الجاري.

ووفقًا لما ذكرته هيئة الإذاعة البريطانية BBC، فإن رامسي وقع على عقد مبدئي مع يوفنتوس للانتقال إلى السيدة العجوز في الصيف المقبل، على أن يحصل على راتب يصل إلى ما يعادل 400 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا.

وكان رامسي قد خضع للفحص الطبي في يوفنتوس يناير الماضي، إلا أن الصفقة تأجلت ليوقع بعد ذلك عقدًا مبدئيًا مدته 4 سنوات.