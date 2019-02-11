شكرا لقرائتكم العين الحمرا.. الزمالك يحذر من تكرار خناقة ساسي وأوباما ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عقد أمير مرتضى منصور، المشرف العام على فريق الكرة بنادى الزمالك، جلسة مع الثنائى يوسف أوباما والدولى التونسى فرجانى ساسى، لمعرفة الأسباب التى أدت للمشادة بينهما فى مباراة النجوم.

وأجتمع أمير مع أوباما وساسى على هامش المران الجماعى للفريق الذى أقيم اليوم، الاثنين، فى اطار الاستعداد لمواجهة نصر حسين داى الجزائرى، فى التاسعة مساء يوم، الأربعاء، المقبل فى الجولة الثانية لدور المجموعات لكأس الكونفدرالية الأفريقية باستاد برج العرب.

وطلب المشرف على الكرة من اللاعبان رواية تفاصيل الأزمة بالكامل، لمعرفة أسبابها، وبعدها حذرهما من تكرار مثل تلك الأفعال مرة أخرى، مؤكدًا إن العقوبة ستكون غليظة جدًا في حالة تكرار تلك الأزمات.

وكانت تفاصيل الأزمة جاءت، عندما سقط أحمد شرويدة لاعب النجوم فقرر أوباما إيقاف اللاعب، ليصرخ فرجانى ساسى متطلعهاش، ليؤكد له أوباما أن اللاعب مصاب ويجب إيقاف اللعب ليتلقى العلاج، فصاح فرجانى أكثر وقال له: إنت طلعت الكرة ليه دول بيضيعوا وقت وإحنا مش كسبانين مينفعش تطلع الكرة، محتاجين نكسب.. فقال له أوباما: أنت مالك بتتكلم لي؟.. فقال ساسى: يعنى إيه بتكلم ليه أنت مش لوحدك في الفريق.. فرد أوباما: أنت مش كابتن الفريق وملكش حق تتكلم أنت زيك زي أى حد في الفريق ومش من حقك تعلى صوتك عليا، أنا لاعب قديم في الفريق وأنت جديد ومتدنيش تعليمات".

وظهرت حالة الود والمحبة بين فرجانى ساسى ويوسف أوباما فى التدريبات.