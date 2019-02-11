شكرا لقرائتكم أخبار ليفربول اليوم الأثنين 11 / 2 / 2019 كلوب يتحدث عن تألق نابى كيتا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يرى يورجن كلوب أن نابي كيتا قدم أمام بورنموث، الأداء الذي من أجله قام ليفربول بضمه من لايبزيج.

وفاز الريدز بثلاثية نظيفة، في مباراة شهدت تألق كيتا الذي منح روبيرتو فيرمينو تمريرة جعلته ينفرد بالمرمى قبل أن يقرر تمرير الكرة لمحمد صلاح في لقطة إنكار للذات رائعة.

صاحب الرقم 8 خلال المباراة، لمس الكرة 120 مرة، ومررها 63 مرة في نصف ملعب المنافس، وفاز في 15 مواجهة فردية، واستحوذ على الكرة 12 مرة واعترضها 7 مرات.

وعلى الرغم من أن كلوب يتوقع الكثير من كيتا، إلا أنه أعرب عن سعادته بما قدمه، قائلاً لموقع ليفربول: "أنت بحاجة إلى تقديم أداء جيد. كان جيداً في الشوط الثاني أمام وست هام".

إذا سقطت في حفرة صغيرة عليك التأكد من الخروج. هذا ما فعله في الشوط الثاني أمام وست هام عقب شوط أول لم يكن جيداً فيه بالشكل الكافي. كان واضحاً أن مباراة بورنموث ستكون الخطوة التالية بالنسبة له".

"كان من الجيد رؤية تقدير الجماهير له خلال هذه المباراة. هو في الكثير من الأحيان يجيد تمرير الكرة في المساحات الضيقة المتواجدة في وسط المنافس. هو جيد حقاً وهناك المزيد في المستقبل. لقد قدم مباراة جيدة".

فينالدوم: نعلم أن السباق نحو اللقب صعب

متطلبات خوض الصراع على لقب الدوري الإنجليزي، لم تفاجئ جيني فينالدوم أو زملائه في ليفربول.

وبرز الهولندي الدولي خلال فوز الريدز على بورنموث بثلاثية نظيفة، وعودة الفري لقمة جدول الترتيب.

ومع 12 مباراة متبقية في الدوري، يرى فينالدوم أنه يجب على الفريق الحفاظ على مستوى طموحه وتحسين مستواه.

وقال فينالدوم: "دائماً ما يكون الفوز استجابة جيدة. ثلاثة أهداف وشباك نظيفة، تجعل الأمور أفضل. يجب أن نتأكد من أننا نستجيب في كل مباراة، وليس مباراة واحدة فقط. التنافس مع مانشستر سيتي صعب، ولكننا نعرف من البداية أنه سيكون صعباً".

"علينا التحكم في نتائجنا وعروضنا. علينا أن نعطي كل شيء في كل مباراة، وفي النهاية سنرى أين نحن. يمكنك أن ترى أننا تحسننا عن بداية الموسم. علينا فقط أن نستمر على هذا".