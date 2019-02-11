شكرا لقرائتكم صور.. مرتضي منصور يستقبل المشجع الزملكاوي الكفيف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أستقبل مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، المشجع الزملكاوي الكفيف صلاح محمد عبد الغني، بحضور كلا من إسماعيل يوسف عضو مجلس الإدارة والقائم بمهام أمين الصندوق، وأمير مرتضي منصور المشرف العام على فريق الكرة.

ومنح مرتضى منصور المشجع الزملكاوي الكفيف العضوية الشرفية للقلعة البيضاء، وحرص المشجع على توجيه الشكر لمرتضى منصور على الاستقبال الجيد واللافتة الطيبة منه بمنحه العضوية الشرفية، مشيرا بأنه أب لجميع الجماهير الزملكاوية، وله العديد من المواقف المحترمة.

وأشاد المشجع الزملكاوي، بالإنجازات التي تحققت من رئيس الزمالك، والطفرة الكبيرة داخل القلعة البيضاء، متمنيا حصد النادي للبطولات والالقاب.