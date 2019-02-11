شكرا لقرائتكم الإسماعيلي يذبح عجلا بمناسبة العودة لدوري أبطال أفريقيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قام مسئولو الإسماعيلى بذبح عجل اليوم ، وذلك احتفالا بعودة الفريق للمشاركة ضمن منافسات بطولة دورى أبطال إفريقيا بنسختها الجارية. وكان الاتحاد الافريقى قد قرر أمس قبول استئناف الإسماعيلى واعادته للمشاركة بالبطولة القارية بعد الاستماع لتظلمه. ومن المقرر أن يعلن الاتحاد الافريقى عن مواعيد جديدة لمباريات الدراويش المتبقية بدور المجموعات لتحديد الفريق الصاعد على الوصافة بعد اقتراب شباب قسطنطين الجزائرى من حصد بطاقة التأهل بنسبة كبيرة.

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