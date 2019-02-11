شكرا لقرائتكم كاميرا الخليج 365 ترصد موقف طريف لرمضان صبحى فى تنزانيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل موقف طريف أقدم عليه رمضان صبحي لاعب الأهلي خلال مران الفريق اليوم الأثنين، بالعاصمة التنزانية دار السلام حيث تخلي عن دوره كحارس للمرمى في المران وشارك كلاعب ليُسجل هدفاً من أجل مساعدة زملاؤه بالتقسيمة على الفوز .



رمضان صبحى فى تنزانيا

وخاض الأهلي مرانه الأخير عصر اليوم على الملعب الوطني بالعاصمة التنزانية دار السلام إستعداداً لمواجهة سيمبا في الثالثة من عصر غداً ، الثلاثاء، بتوقيت القاهرة الرابعة بتوقيت تنزانيا في الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.



رمضان صبحى فى تنزانيا

وشارك رمضان صبحي في التقسيمة التى استمرت لبعض دقائق في نهاية مران الفريق اليوم كحارس للمرمى ومعه كلاً من عمرو السولية وكريم نيدفيد وحسين الشحات وأيمن أشرف وهشام محمد على معلول وإسلام محارب وشريف إكرامي ولعب الأخير في المثلث الهجومي.



رمضان صبحى فى تنزانيا

فيما شارم ناصر ماهر حارساً للمرمى للمجموعة الأخرى التى شاركت في المران وضمت كلاً من جونيور أجاي ورامي ربيعة ومحمد هاني وحمدي فتحي وياسر أبراهيم ومحمود وحيد ومحمد شريف ومحمد الشناوي الذى شارك في المثلث الهجومي هو الأخر كما فعل إكرامي مع الفريق الأخر.



رمضان صبحى فى تنزانيا

ورغم أن رمضان صبحي شارك في التقسيمة التى يخوضها الفريق بشكل شبه مُستمر على سبيل التغيير وتنمية مهارات اللاعبين كحارس للمرمى إلا أنه تخلّى عن حراسة مرمى فريقه وراوغ عدد كبير من لاعبي الفريق المنافس وتوغّل في منطقة مرماهم إلى أن سجل هدفاً بمفرده ليُساعد زملاؤه الذين عانوا من القوة الهجومية.



رمضان صبحى فى تنزانيا



رمضان صبحى فى تنزانيا



رمضان صبحى فى تنزانيا



رمضان صبحى فى تنزانيا



رمضان صبحى فى تنزانيا



رمضان صبحى فى تنزانيا



رمضان صبحى فى تنزانيا