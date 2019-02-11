شكرا لقرائتكم عمار السويح.. مدرب اتُهم بتجاهل نجم فرنسا ريبيري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - يعد التونسي عمار السويح، أحد أكثر المدربين الأجانب الذين مكثوا في الدوري السعودي، بعدما قاد عدة أندية خلال السنوات الماضية في مشواره التدريبي بالسعودية.

واختارت اللجنة الفنية في رابطة الدوري السعودي للمحترفين، يوم الاثنين، التونسي عمار السويح مدرب فريق أحد، كأفضل مدرب للجولة الـ 19 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، وجاء اختيار السويح بعد المستوى الكبير الذي قدمه فريق أحد في مواجهته أمام الفيصلي والتي انتهت للأول بأربعة أهداف مقابل هدف، كأكبر نتيجة لفريق أحد في تاريخ مشاركاته في الدوري.

عمار السويح سبق وأشرف على تدريب نادي الشباب

وقاد صاحب الـ 61 عاما أندية الرائد والقادسية والحزم والطائي والاتفاق والشباب قبل أن يشرف على أحد في الموسم الحالي، وبرز اسم السويح في الكرة التونسية أواخر ثمانينات القرن الماضي، بعدما صعد مع فريق وادي الليل من الدرجة الثالثة إلى الأولى في ظرف عامين، ودرب عدة أندية في تونس بالدرجتين الأولى والثانية في التسعينات، قبل أن يحصل على كأس تونس في 2001 مع نادي حمام الأنف.

ساهم الإنجاز في تعاقده مع النجم الساحلي، وبعدها تولى المسؤولية الفنية للمنتخب التونسي الذي قاده لكأس العالم 2002، وعمل بعدها منذ 2004 حتى 2009 في السعودية مع الحزم والقادسية والطائي والاتفاق، وعاد مجددا إلى تونس لقيادة المنتخب الأولمبي لغاية 2011، ومنها انتقل إلى الرائد حتى 2013، ودرب الشباب السعودي وحصل معه على كأس الملك في موسم 2013-2014، وعاد إلى تونس لقيادة الترجي.

عمار السويح خلال قيادته للترجي التونسي

وكشفت وسائل إعلام تونسية في وقت سابق، أن عمار السويح، رفض السماح للفرنسي فرانك ريبيري لإجراء اختبارات في بداية مشواره مع النجم الساحلي عندما تواجد في سوسة التونسية، لكونه لاعب هزيل وقصير القامة، حسب ما ذكرت جريدة الشروق التونسية في 2001.

ونفى السويح الأخبار التي تداولت على نطاق واسع، وقال: لم أرَ ريبيري بتاتا ولم تصلني سيرته الذاتية حتى يتم اتهامي بتجاهله والتفريط في كنز كروي.

السويح في تدريب سابق لنادي أحد

ولفت المدرب التونسي في تصريحات إعلامية إلى أنه يعمل على إشراك جميع اللاعبين حتى لا تحدث خلافات في غرفة تغيير الملابس، وأكد هذا الأمر عندما كان مشرفا على الترجي في 2016، لافتا إلى أن بعض اللاعبين يفتعلون المشاكل في حال عدم مشاركتهم.

ويعد السويح ثالث مدرب لفريق أحد في الموسم الحالي، بعد الباراغوياني فرانسيسكو أرسي والبرتغالي باولو ألفيس، ويتواجد في مؤخرة ترتيب دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين بـ "12 نقطة".