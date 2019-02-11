شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل جلسة أمير مرتضى مع أوباما وساسى بعد واقعة النجوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد أمير مرتضى منصور، المشرف العام على فريق الكرة بنادى الزمالك، جلسة مع الثنائى يوسف أوباما والدولى التونسى فرجانى ساسى، لمعرفة الأسباب التى أدت للمشادة بينهما فى مباراة النجوم.

واجتمع أمير مع أوباما وساسى على هامش المران الجماعى للفريق الذى أقيم اليوم، الإثنين، فى إطار الاستعداد لمواجهة نصر حسين داى الجزائرى، فى التاسعة مساء يوم، الأربعاء، المقبل فى الجولة الثانية لدور المجموعات لكأس الكونفدرالية الأفريقية باستاد برج العرب.

وطلب المشرف على الكرة من اللاعبين رواية تفاصيل الأزمة بالكامل، لمعرفة أسبابها، وبعدها حذرهما من تكرار مثل تلك الأفعال مرة أخرى، مؤكدًا أن العقوبة ستكون غليظة جدًا في حالة تكرار تلك الأزمات.

وكانت تفاصيل الأزمة جاءت، عندما سقط أحمد شرويدة لاعب النجوم فقرر أوباما إيقاف اللعب، ليصرخ فرجانى ساسى متطلعهاش، ليؤكد له أوباما أن اللاعب مصاب ويجب إيقاف اللعب ليتلقى العلاج، فصاح فرجانى أكثر وقال له: انت طلعت الكرة ليه دول بيضيعوا وقت وإحنا مش كسبانين مينفعش تطلع الكرة، محتاجين نكسب.. فقال له أوباما: أنت مالك بتتكلم ليه؟.. فقال ساسى: يعنى إيه بتكلم ليه أنت مش لوحدك في الفريق.. فرد أوباما: أنت مش كابتن الفريق وملكش حق تتكلم أنت زيك زي أى حد في الفريق ومش من حقك تعلى صوتك عليا، أنا لاعب قديم في الفريق وأنت جديد ومتدنيش تعليمات، وظهرت حالة الود والمحبة بين فرجانى ساسى ويوسف أوباما فى التدريبات.