شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. مرتضى منصور يمنح العضوية الشرفية لمشجع الزمالك الكفيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، المشجع الزملكاوي الكفيف صلاح محمد عبد الغني، بحضور كل من إسماعيل يوسف عضو مجلس الإدارة والقائم بمهام أمين الصندوق، وأمير مرتضي منصور المشرف العام على فريق الكرة.

ومنح مرتضى منصور المشجع الزملكاوي الكفيف العضوية الشرفية للقلعة البيضاء، وحرص المشجع على توجيه الشكر لمرتضى منصور على الاستقبال الجيد واللافتة الطيبة منه بمنحه العضوية الشرفية، مشيرًا إلى أنه أب لجميع الجماهير الزملكاوية، وله العديد من المواقف المحترمة.

وأشاد المشجع الزملكاوي، بالإنجازات التي تحققت من رئيس الزمالك، والطفرة الكبيرة داخل القلعة البيضاء، متمنيًا حصد النادي للبطولات والألقاب.