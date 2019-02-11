الإسماعيلي يذبح عجلاً بمناسبة العودة لدوري الأبطال الأفريقي

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قام مسئولو الإسماعيلى بذبح عجل اليوم، وذلك احتفالاً بعودة الفريق للمشاركة ضمن منافسات بطولة دورى أبطال أفريقيا بنسختها الجارية. وكان الاتحاد الأفريقى قد قرر أمس قبول استئناف الإسماعيلى وإعادته للمشاركة بالبطولة القارية بعد الاستماع لتظلمه. ومن المقرر أن يعلن الاتحاد الأفريقى عن مواعيد جديدة لمباريات الدراويش المتبقية بدور المجموعات لتحديد الفريق الصاعد على الوصافة بعد اقتراب شباب قسطنطين الجزائرى من حصد بطاقة التأهل بنسبة كبيرة.

الإسماعيلى يذبح عجل

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