مدرب الوداد: دوري أبطال أفريقيا سيشهد مفاجآت.. وهؤلاء الأبرز للتتويج

اليوم الجديد

تحدث فوزي البنزرتي، المدير الفني لفريق الوداد المغربي، عن قدرة فريقه على المنافسة للتتويج بدوري أبطال أفريقيا خلال الموسم الجاري.

وقال البنزرتي، في تصريحات أبرزها موقع "كازا "24 المغربي: "نحن أبطال لقب النسخة قبل الماضية، ولذلك مرشحون للفوز في النسخة الحالية".

وتابع: "الأهلي والترجي هما أبرز المنافسين للوداد على اللقب، لديهما حضورًا قويًا وخبراتهما طويلة، وهو ما سيلعب دورًا في حسم لقب النسخة الحالية".

واستطرد مدرب الوداد: "المسابقة هذا الموسم ستكون تنافسية جدًا، وعامل الخبرة سيكون له دوره الحاسم في تحديد...