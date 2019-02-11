الأهلي يسمح لوسائل الإعلام بحضور ١٥ دقيقة من المران الرئيسي بـتنزانيا

كتب - محمد اللاهوني ورامي جمال

سمح سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، لوسائل الإعلام التنزانية بحضور أول ١٥ دقيقة من مران الفريق، الذي أقيم عصر اليوم، الاثنين، على الملعب الوطني بدار السلام،

وفقا للوائح الاتحاد الإفريقي.

وخاض الأهلي مرانه الرئيسي عصر اليوم، الاثنين، على الملعب الذي يستضيف مباراته، غدًا، أمام سيمبا بطل تنزانيا، في

حين أنه خاض مرانه، أمس الأحد، على ملعب «جيم خانا» القريب من فندق الإقامة.

ويلتقي الأهلي مع سيمبا في الثالثة من عصر غدٍ، الثلاثاء، بتوقيت القاهرة، الرابعة بتوقيت تنزانيا، في الجولة الرابعة لدور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا.