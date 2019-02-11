الشناوي يشارك في مران الأهلي.. وجاهز لمواجهة "سيمبا"

كتب - محمد اللاهوني ورامي جمال

شارك محمد الشناوي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في مران الفريق الذى أقيم عصر اليوم، الاثنين، على الملعب الوطني بالعاصمة التنزانية، دار السلام.

ويلتقي الأهلي مع سيمبا في الثالثة من عصر غدٍ، الثلاثاء، بتوقيت القاهرة، الرابعة بتوقيت تنزانيا، في الجولة الرابعة لدور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.

وكان الشناوي، قد اشتكى من كدمة بسيطة في اليد اليُمنى مع نهاية مران، أمس، على ملعب «جيم خانا»، قبل أن يتماثل للشفاء من الإصابة، ويشارك في مران اليوم بشكل جيد ويؤكد جاهزيته لمباراة غدٍ.