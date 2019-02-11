السفير المصري يحضر مران الأهلي الأخير في تنزانيا

كتب - محمد اللاهوني ورامي جمال

حرص كل من محمد جابر أبو الوفا، سفير مصر في تنزانيا، وأحمد الغول، سكرتير أول السفارة، على مرافقة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي من فندق الإقامة إلى الملعب الوطني بدار السلام.

ويلتقي الأهلي مع سيمبا في الثالثة من عصر غدٍ، الثلاثاء بتوقيت القاهرة، الرابعة بتوقيت تنزانيا، في الجولة الرابعة لدور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.

كما تابع السفير المصري في تنزانيا مران

الأهلي من أرض الملعب رفقة خالد مرتجي، عضو مجلس إدارة النادي ورئيس بعثة الأهلي في تنزانيا.

وخاض الأهلي مرانه الرئيسي، عصر اليوم الاثنين، على ملعب المباراة. في حين أنه خاض مرانه أمس، الأحد، على ملعب «جيم خانا» القريب من فندق الإقامة.