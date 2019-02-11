صور .. مرتضى منصور يمنح العضوية الشرفية للمشجع الزملكاوي الكفيف

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إستقبل المستشار مرتضى منصور ، رئيس الزمالك ، في مكتبه اليوم الاثنين ، المشجع الزملكاوي الكفيف ، صلاح محمد عبد الغني ، بحضور كلا من أسماعيل يوسف عضو مجلس ادارة النادي ، والقائم بمهام أمين الصندوق، وأمير مرتضي منصور ، المشرف العام على فريق الكرة .
ومنح رئيس النادي، المشجع الزملكاوي الكفيف ، العضوية الشرفية للقلعة البيضاء .
وحرص المشجع الكفيف، على توجيه الشكر
وأشاد المشجع الزملكاوي ، بالإنجازات التي تحققت من رئيس الزمالك ، والطفرة الكبيرة داخل القلعة البيضاء ، متمنيا حصد النادي للبطولات والالقاب .
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