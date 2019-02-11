سلة الزمالك تلقن الأتحاد درساً قاسياً في دوري السوبر

مباراة الزمالك والاتحاد في دوري السلة

الاسكندرية - بسامح سعيد

للمرة الثانية على التوالي لقن الفريق الأول لكرة السلة بنادي الزمالك درسا قاسيا لنظيره بنادي الاتحاد السكندري وذلك بعدما هزمه بنتيجة ٨٨ / ٧٧ في المباراة التي جمعت الفريقين على الصالة المغطاة بنادي الاتحاد السكندري بالشاطبي .

وكان الفريق الأول لكرة السلة بنادي الزمالك قد فاز

في مباراة الدور الأول بصالة الزمالك وهو ما جعل المواجهة ثأرية بين الفريقين الا ان الزمالك والذي كان يغيب عنه مجموعة من أبرز لاعبيه نجح بقيادة المحترف الأمريكي ستوجلين في السيطرة على المباراة ووضحتماما الفارق بين الفريقين وهو ما أثار حالة من الغضب بين جماهير نادي الاتحاد السكندري التي تابع بعضها المباراة حيث واصل الفريق مسلسل أنهياره في المباريات القوية .

بهذه النتيجة بات الاتحاد السكندري مهددا بفقد المركز الأول حال فوز الزمالك في مباراته المؤجلة امام طلائع الجيش بل وربما المركز الثاني حال فوز الأهلي بمبارياته المؤجلة بسبب مشاركاته الافريقية .