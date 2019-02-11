- 1/2
- 2/2
للمرة الثانية على التوالي لقن الفريق الأول لكرة السلة بنادي الزمالك درسا قاسيا لنظيره بنادي الاتحاد السكندري وذلك بعدما هزمه بنتيجة ٨٨ / ٧٧ في المباراة التي جمعت الفريقين على الصالة المغطاة بنادي الاتحاد السكندري بالشاطبي .
وكان الفريق الأول لكرة السلة بنادي الزمالك قد فازفي مباراة الدور الأول بصالة الزمالك وهو ما جعل المواجهة ثأرية بين الفريقين الا ان الزمالك والذي كان يغيب عنه مجموعة من أبرز لاعبيه نجح بقيادة المحترف الأمريكي ستوجلين في السيطرة على المباراة ووضح
بهذه النتيجة بات الاتحاد السكندري مهددا بفقد المركز الأول حال فوز الزمالك في مباراته المؤجلة امام طلائع الجيش بل وربما المركز الثاني حال فوز الأهلي بمبارياته المؤجلة بسبب مشاركاته الافريقية .
كانت هذه تفاصيل خبر سلة الزمالك تلقن الأتحاد درساً قاسياً في دوري السوبر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.