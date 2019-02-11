جماهير تشيلسي تفضل بقاء ساري وترفض زيدان ولامبارد

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أظهر استطلاع رأي أجرته صحيفة "ذا صن" الإنجليزية انقسام جماهير تشيلسي حول بقاء الإيطالي ساري في القيادة الفنية للفريق بعد الهزيمة بسداسية أمام مانشستر سيتي أمس في الدوري الإنجليزي.
كشف استطلاع الرأي أن أكثر من نصفالذين شاركو في الاستفتاء يفضلون بقاء ساري في القيادة الفنية للفريق، في حين انقسم باقي المشاركين بين التعاقد مع الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني السابق
الجدير بالذكر أن تشيلسي يتعرض لسلسلة نتائج سيئة لا تلبي طموحات جماهيره، وكان آخرها الهزيمة التاريخية أمام مانشستر سيتي بسداسية نظيفة في اللقاء الذي أقيم مساء أمس، ضمن الجولة الـ26 من الدوري الإنجليزي.
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