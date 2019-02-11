رياضة | ديبالا يدفع يوفنتوس للتعاقد مع صفقتين من العيار الثقيل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ديبالا يدفع يوفنتوس للتعاقد مع صفقتين من العيار الثقيل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشارت صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية أن نادي يوفنتوس يريد التعاقد مع صفقتين من العيار الثقيل خلال فترة الميركاتو الصيفي المقبل، في حالة رحيل باولو ديبالا عن صفوف السيدة العجوز.

وقالت الصحيفة الإيطالية أن نادي يوفنتوس يريد بقوة بناء فريق قوي يسيطر على القارة العجوز خلال السنوات المقبلة، في ظل وجود لاعب قوي وصاحب خبرات كبيرة مثل كريستيانو رونالدو.

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وأكدت "توتو سبورت" أن الأخبار التي تشير لإمكانية رحيل باولو ديبالا إلى ريال مدريد في حالة ثبوتها ستتحرك الإدارة إلى التعاقد مع صفقتين من العيار الثقيل.

وتريد إدارة يوفنتوس التعاقد مع الكولومبي خاميس رودريجيز لاعب بايرن ميونخ الألماني، وإيسكو لاعب ريال مدريد في حالة رحيل الأرجنتيني باولو ديبالا في الصيف.

وأوضحت الصحيفة الإيطالية أن إدارة يوفنتوس قد تتعاقد مع الويلزي آرون رامزي مجانًا في الصيف بعد انتهاء عقده مع ناديه الحالي آرسنال الإنجليزي.