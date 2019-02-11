رياضة | كفر الباجور يهزم شطانوف بنصف دستة أهداف

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كفر الباجور يهزم شطانوف بنصف دستة أهداف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح فريق مركز شباب كفر الباجور، في تحقيق فوز عريض، على حساب فريق مركز شباب شطانوف، بنصف دستة أهداف، مقابل هدفين، خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الإثنين، بملعب أشمون، في الجولة الثامنة عشر، للمجموعة الثانية، من دوري مراكز الشباب لكرة القدم بالمنوفية.

وسجل أهداف الفوز لكفر الباجور، أحمد محمد سليمان "هدفين" وشعبان محمد عبد العزيز، ومحمد حمدي، وطه مجدي، وعلي أيمن، فيما سجل هدفي شطانوف، محمد جوده، وخالد سعيد.

وشهد اللقاء طرد اللاعب ابو بكر محمد فوزي لاعب كفر الباجور بالدقيقة 32 للشوط الثاني، للسلوك المشين ضد الخصم.

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الفوز رفع رصيد كفر الباجور إلى 37 نقطة بالمركز الثاني، وتوقف رصيد شطانوف عند 31 نقطة بالمركز الرابع.

وأدار اللقاء الحكم محمد عبد العزيز، وعاونة أحمد ماجد، وطارق الشهدي.

ترتيب المجموعِة الثانية:

1- سنتريس: 46 نقطة

2- كفر الباجور : 37 نقطة

3- شما: 33 نقطة

4- شطانوف: 31 نقطة

5- كفر داود: 27 نقطة

6- ميت الوسطى: 27 نقطة

7- صراوة: 22 نقطة

8- كفر السنابسة: 22 نقطة

9- كفر شبرابلولة: 22 نقطة

10- تتا: 19 نقطة

11- الأخماس: 13 نقطة

12- كفر منصور: 9 نقاط