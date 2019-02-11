رياضة | باريس سان جيرمان: فقدان نيمار مثل ضياع ميسي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر باريس سان جيرمان: فقدان نيمار مثل ضياع ميسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد توماس توخيل مدرب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي أن فريقه سيفتقد عنصرًا مهمًا مثل نيمار أمام مانشستر يونايتد في مباراة الغد بذهاب دور الـ16 من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وقال توخيل في المؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة: "لا يمكننا وضع الضغط على كيليان فقط لكن لم لا؟ فلديه الجودة، ليس هو من سيغطي أدوار نيمار وكافاني ومبابي في نفس الوقت، عليه أن يلعب بحرية وثقة".

وتابع توخيل: "نعلم أنه يمكننا مساعدته بتمريرات جيدة، وبرأيي، عليه أن يلعب بحرية ليدخل في أجواء اللقاء ويكبر فيه، وهذه اللحظة المناسبة لفعل ذلك".

وأضاف: "نحن باريس، وليس من طبيعتنا تغيير أسلوبنا، لن نغير الحمض النووي الخاص بنا.. مانشستر يونايتد فريق هجومي ويلعبون بشجاعة كبيرة، وعلينا أن نلعب بمستوى عال في كل الحالات الفنية".

وأكمل: "لم يلعب باريس كثيرًا في الأسابيع الماضية بسبب قدومه للتو من سان بطرسبورج ولم يملك النسق للعب في فرنسا أو إيطاليا بعد، ولدي الثقة الكاملة بليوناردو، لأنه قادرٌ على اللعب معنا ونحتاجه غدًا لهذه المباراة".

واستطرد: "أنا لا أفكر كثيرًا بالنتيجة، لأني لا أستطيع التحكم بها لكن علينا التحكم بأدائنا وسنلعب بشجاعة كفريق جماعي، جاهزون للقتال والمعاناة، ولا أريد التحدث حول النتيجة، لكن نحن هنا للتسجيل".

ورد توخيل على سؤال فقدان نيمار شبيه بفقدان ليونيل ميسي: "هل سيفتقد مان يونايتد بوجبا إذا لم يتواجد في اللقاء ؟ هل سيفتقدون راشفورد ؟ بالطبع سيفتقدونهم".

وأردف: "لا يمكنك استبدال أمثال هؤلاء اللاعبين، نحن نفتقد نيمار كثيرًا، وكذلك نفتقد لاعبًا مهماً آخرًا مثل كافاني، ستكون مباراة رائعة، اللعب ضد مانشستر يونايتد من أصعب التحديات التي قد تواجهها".

بيبي: يجب أن نتأهل من البرتغال

أكد البرتغالي بيبي مدافع نادي بورتو البرتغالي على صعوبة المباراة المرتقبة ضد روما يوم غدٍ الثلاثاء في ذهاب دور ثمن نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا.

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وقال بيبي في المؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة: "الشيء الأكثر أهمية هو أن نظهر بورتو بالصورة الجيدة المتعارف عليها في بطولة دوري الأبطال فيجب أن نكون فريقاً قوياً ومجتهداً وقادراً على المنافسة في الملعب من أجل تحقيق أهدافنا".

وتابع: "ومن المهم أن نُظهر روح المجموعة للقاء الغد، سنفعل كل شيء للفوز، ومن ثم ننتصر في البرتغال ونتأهل من ملعبنا".

وأكمل حديثه: "روما كفريق جماعي هم جيدون للغاية ونحن مستعدون ومركزون على ما يجب علينا القيام به لنكون قادرين على مفاجأتهم.. سنبذل قصارى جهدنا للتغلب على الصعوبات والحصول على نتيجة إيجابية".

مدرب بورتو: نحن أقوياء وأذكياء أمام روما

أكد سيرجيو كونسيساو مدرب نادي بورتو البرتغالي على استعداد فريقه لخوض مواجهة روما الإيطالي يوم غدٍ في ذهاب دور الـ16 من دوري الأبطال، مشيراً إلى أنه يسعى ليكون خصم قوي أمام الذئاب.

وقال سيرجيو كونسيساو في المؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة: "تركيزنا مُنصب على مباراة الغد على هذا الاختبار الرائع، حيث اعتدنا كنادي بورتو على التواجد دائماً، نحن مركزون على تقديم أداء إيجابي".

وتابع: "أنا أحاول إيجاد الحلول وعدم الدخول في المشاكل، الإصابات جزء من ذلك ويجب أن أجد الحلول، إنها 180 دقيقة علينا أن نكون ند قوي ويجب أن نكون أذكياء، يجب أن نكون أقوياء وثابتين كفريق واحد، علينا أن نكون في أعلى مستوياتنا، هدفنا هو التأهل إلى ربع النهائي".

وأكمل حديثه: "التجربة مهمة، لكنها في حد ذاتها لا قيمة لها، الشجاعة والحافز مطلوبان، نحن نعد الفريق يومياً ليكون جاهز، ليس فقط في دوري الأبطال بل في المسابقات المحلية أيضاً".

وأضاف: "ليس لديّ شعور مميز بمواجهة روما، على الرغم من أنني لعبت لنادي لاتسيو فلدي شعور خاص تجاه نادي بورتو في قلبي كل يوم، أشعر بالفخر بتمثيل نادي كبير مثل نادينا".