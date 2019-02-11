رياضة | كانتي بعد سداسية السيتي: الفشل كان جماعيًا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كانتي بعد سداسية السيتي: الفشل كان جماعيًا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعرب الفرنسي نجولو كانتي نجم وسط تشيلسي الإنجليزي عن استيائه من الهزيمة الكبيرة أمام مانشستر سيتي في البريميرليج بسداسية نظيفة في إطار مباريات الجولة الـ26 من بطولة الدوري الإنجليزي على ملعب الاتحاد.

وقال كانتي في تصريحات للموقع الرسمي للبلوز : "من الصعب تفسير سبب الهزيمة أمام سيتي، المنافس تفوق علينا، الفشل كان جماعيًا".

وأضاف: "سيتي تفوق علينا من الدقيقة الأولى وحتى الأخيرة، لقد صعنوا الفارق في الدقائق الأولى من الشوط الأول، كان من الصعب العودة بالنسبة لنا".

واختتم كانتي تصريحاته قائلاً :" نشعر بخيبة أمل كبيرة ويجب أن نمتلك رد فعل، من الصعب قبول هذه الهزيمة الكبيرة، لدينا عدة مباريات من أجل أن نرفع رؤوسنا ونحصل على نتائج جيدة في نهاية الموسم".